Загадочное тройное убийство произошло в доме Леннона в Ливерпуле

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Ливерпуль, 31 мая. Жители Ливерпуля были потрясены кровавой трагедией, произошедшей в бывшем доме Джона Леннона. Ливерпульская полиция обнаружила тела троих жителей дома, в том числе двух детей.

Тела убитых были обнаружены в доме на 36 по Фолкнер-стрит во вторник вечером. Позже сотрудники полиции объявили, что в связи с преступлением задержан 30-летний мужчина. Расследование только начато, однако полиция предполагает, что преступление носило бытовой характер. Арестованный по подозрению в убийстве женщины и двух детей был помещен в больницу в связи с заболеванием, других подозреваемых сотрудники полиции не ищут, передает The Guardian.

Дом на Фолкнер-стрит является достаточно популярной туристической достопримечательностью — в нем основатель The Beatles жил до 1963 года. Семья с двумя маленькими детьми проживала на первом этаже здания на момент убийства.