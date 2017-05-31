Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Метро Петербурга с 1 июня вводит новые правила для суточных проездных

Метро Петербурга с 1 июня вводит новые правила для суточных проездных

13:44  31 Мая 2017
176

Метро Петербурга с 1 июня вводит новые правила для суточных проездных

Санкт-Петербург, 31 мая. Начиная с четверга, 1 июня, пользоваться суточными проездными в Северной столицы можно будет каждые 20 минут. Пока интервал составляет полчаса.

Об этом сообщает «Комсомольская правда — Петербург» со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена. Новые правила действуют как на наземный транспорт, так и на подземку.

Метро Петербурга с 1 июня вводит новые правила для суточных проездных

Добавим, что сегодня для проезда в городском общественном транспорте можно приобрести проездные, которые рассчитаны на срок от одних суток до недели. Прежде всего, они удобны для тех, кто приехал погостить на несколько дней. Цена на них начинается от 180 рублей. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть