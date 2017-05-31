Метро Петербурга с 1 июня вводит новые правила для суточных проездных

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Санкт-Петербург, 31 мая. Начиная с четверга, 1 июня, пользоваться суточными проездными в Северной столицы можно будет каждые 20 минут. Пока интервал составляет полчаса.

Об этом сообщает «Комсомольская правда — Петербург» со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена. Новые правила действуют как на наземный транспорт, так и на подземку.

Добавим, что сегодня для проезда в городском общественном транспорте можно приобрести проездные, которые рассчитаны на срок от одних суток до недели. Прежде всего, они удобны для тех, кто приехал погостить на несколько дней. Цена на них начинается от 180 рублей.