Северная Корея похвасталась собственным iPad c калькулятором

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Пхеньян, 31 мая. Северокорейская команда Myohyang IT Company заявила о разработке собственного планшета, который назвали iPad.

Гаджет имеет четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 гигагерца, один гигабайт оперативной памяти и восемь гигабайт встроенной.

По умолчанию на планшет установлено 40 приложений, среди которых разработчики отмечают калькулятор и энциклопедию о здоровье. Кроме того, северокорейский iPad позволяет подключать к себе клавиатуру и SD-карту. Согласно предварительным данным, операционная система устройства похожа на Android.