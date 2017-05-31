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Северная Корея похвасталась собственным iPad c калькулятором

Северная Корея похвасталась собственным iPad c калькулятором

13:41  31 Мая 2017
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Северная Корея похвасталась собственным iPad c калькулятором

Пхеньян, 31 мая. Северокорейская команда Myohyang IT Company заявила о разработке собственного планшета, который назвали iPad.

Гаджет имеет четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 гигагерца,  один гигабайт оперативной памяти и восемь гигабайт встроенной.

По умолчанию на планшет установлено 40 приложений, среди которых разработчики отмечают калькулятор и энциклопедию о здоровье. Кроме того, северокорейский iPad позволяет подключать к себе клавиатуру и SD-карту. Согласно предварительным данным, операционная система устройства похожа на Android.

Геннадий Плющев
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