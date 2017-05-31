ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли удар по ИГ на востоке провинции Хама

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Хама, 31 мая. Линии поставок «Исламского государства»* уничтожены налетами ВКС РФ и сирийской авиации.

ВВС Сирии совершили несколько воздушных рейдов в районе города Саламия, в результате авиаударов ликвидировано несколько боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В восточной части провинции около населенного пункта Акариб игиловцы попали в поле зрения российских летчиков. Укрепленные позиции боевиков были разрушены, удерживавшие их гарнизоны ликвидированы ракетно-бомбовыми ударами.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что ВКС РФ досрочно получат на вооружение ЗРК С-500.

* Организация запрещена на территории РФ.