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Лично я украинских сотрудников СБУ знаю не виртуально, а лично. Сталкивались, общались. Цирк я, в принципе, уважаю — фокусники там, жонглеры, дрессированные львы. Но делать там нечего, если ты хоть раз пообщался с сотрудниками СБУ. Это и фокусники, и жонглеры, и дрессированные. А еще и клоуны. Как экс-зампред СБУ, председатель ВОО «Союз офицеров Украины» Александр Скипальский.

На пресс-конференции в Киеве человек-генерал с громадными звездами на погонах заявил буквально следующее: Украине, мол, нужно готовиться к отражению полномасштабной российской агрессии, которая произойдет ровно в год 26-летия развала СССР. К чему тут он приплел развал СССР — никому не известно. Это как заявить, что Адольф Алозоивич напал на СССР в год своего 50-летия.

К чему тут 26 лет распада СССР? К тому, что надо было хоть как-то вмонтировать в речь эту аббревиатуру. Потому что это главный кошмар современного украинского истеблишмента. По успеху развития этой части земной суши они даже близко ничего предъявить не могут. Польская заштатная провинция в шароварах? Петлюровское недоразумение в зипунах? Дистрикт Галиции и Лодомерия в полицейских шинелях с серыми воротниками? Что-то не катит.

«Путин будет действовать на упреждение», — мудро прищурившись, произнес на пресс-конференции то ли бывший генерал, то ли нынешний пенсионер, то ли будущий пациент психбольницы.

Тут бы спросить: а на опережение чего? По вашим же словам, уже три года Крым и Донбасс оккупированы российскими войсками. Идет неравная кровопролитная война за защиту самого свидомого в мире отечества. Бурятские танки тысячными эскадронами при поддержке водолазов рвутся к Киеву. И ко всему этому в этом году Путин еще и напасть собирается? А что же было все эти три года?

Вы хоть готовитесь, хоть не готовитесь — а все бессмысленно. Вы думаете, что если вас разделят, а вы подготовились, то вам, нынешним чиновникам, измазанными в крови и взятках от макушки до пяток, будет легче? Нет. Бегите. Не готовиться вам нужно, а брать руки в ноги. Или ноги в руки.

Я лично знаю пару десятков людей, загнанных в АТО, которые с большим удовольствием поговорят с вами на предмет того, почему они подыхали под Ясиноватой без снабжения и боеприпасов, под огнем ополченцев, а вы, граждане чиновники, припеваючи проводили время. Даже не в тылу, а в Скандинавии и Великобритании.

А между тем, пока генерал заявляет о будущей агрессии Кремля, Владимир Владимирович действует поступательно и неторопливо уже сейчас. Со Средиземного моря прилетел сюрприз.

Минобороны России публикует кадры запуска крылатых ракет морского базирования «Калибр» из Средиземного моря по инфраструктуре террористов ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Ракетный удар был нанесен фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» из восточной части Средиземного моря. Целями стали укрытия в районе восточнее Пальмиры: там находилась тяжелая техника и много боевиков, переброшенных из Ракки.

И стало ясно, о чем именно беседовали в Версале Путин и Макрон.

Президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что компания планирует к 2018 году прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики. Вместо этого планируется использовать российские порты, где наблюдается профицит мощностей.

И отставной «свадебный» генерал СБУ Скипальский рассказывает о нападении России на Украину? Именно в тот момент, когда перед Россией стоит столько экономических и весьма обширных и сложных задач? Между тем, одна из них, увы, — это замещение наших с вами интеграционных связей. Не льстите себе, упоротые украинские лидеры. Все будет как всегда.

Мазепа, Петлюра, Бандера. Полный ноль.

* Организация запрещена на территории РФ.