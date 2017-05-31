Волочкова удивила поклонников фото в купе «без трусов»

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Москва, 31 мая. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала фото в поезде, следующем из Воронежа в Москву, однако снимок традиционно явил миру нагие прелести звезды.

Балерина Анастасия Волочкова снова решила эпатировать публику, на этот раз она обнародовала обнаженное фото из поезда Воронеж-Москва. Пользователи не смогут выразить свое отношение к очередной обнаженке, поскольку экс-прима отключила возможность комментировать пост. «Уютный и комфортный поезд Воронеж-Москва. Доброе утро», — приветствовала своих подписчиков Волочкова. Остается только догадываться, кто был ее попутчиком, который и сделал снимок, пишет «Ридус».