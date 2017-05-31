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Происшествия
Страшное ДТП с участием скорой и легковушки под Оренбургом: погибли двое

Страшное ДТП с участием скорой и легковушки под Оренбургом: погибли двое

13:26  31 Мая 2017
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Страшное ДТП с участием скорой и легковушки под Оренбургом: погибли двое

Оренбург, 31 мая. Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду с участием машины скорой помощи в Оренбургской области.

По имеющимся данным, автокатастрофа случилась на 57-м километре автодороги Оренбург — Илек недалеко от села Краснохолм. Карета скорой помощи допустила лобовое столкновение с легковым автомобилем Datsun.

В результате мощного удара оба транспортных средства получили сильные повреждение. В результате чрезвычайного происшествия скончались оба водителя. Фельдшера скорой помощи экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. 

В настоящее время неясно, что стало причиной ДТП. По факту проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуально решение.    

#дтп #оренбург #скорая
Дана Балан
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