Ирак: ИГИЛ потеряло в Мосуле большую часть смертников и спецназа

В Избранное

Скопировать

Мосул, 31 мая. В ходе боевых столкновений с иракскими вооруженными силами террористы из группировки «Исламское государство»* потеряли большую часть состава своих специализированных войск — используемых в ходе боев террористов-смертников и спецназа ИГ* (запрещено в РФ). После того, как террористы лишились 80% своих смертников, им приходится чаще прибегать к минам-ловушкам, устанавливаемым в автомобилях, рассказал Fars News глава иракской федеральной полиции генерал-лейтенант Шакер Джавдат.

Как отметил глава иракской полиции, за последние дни его люди разминировали десятки бомб-ловушек, заложенных террористами в брошенных транспортных средствах по всему кварталу Занджили в Старом городе Мосула, где последние сотни террористов длительное время оказывают упорное сопротивление.

Напомним, в относительно небольшом Старом городе вместе с террористами остались заперты более сотни тысяч мирных жителей. Из-за этого командованию коалиции пришлось отказаться от авиационной поддержки и пойти на сознательное снижение темпов наступления на ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.