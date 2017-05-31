Радикалы анонсировали штурмы облсоветов по всей Украине

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Киев, 31 мая. Депутат Рады, лидер парии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил о готовности активистов штурмовать областные советы на Украине и требовать амнистии для участников операции в Донбассе.

Украинский президент Петр Порошенко не подписал принятый в конце 2016 года закон об амнистии на Украине, в том числе и для украинских военных, которые принимали участие в операции в Донбассе. Сторонники «Национального корпуса» придут с требованиями об амнистии к президентской администрации, заявил глава партии Андрей Билецкий.

«Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облрады, будем продолжать это делать и надеемся на понимание», — таким образом депутат Рады прокомментировал нападение на здание Львовского облсовета, которое произошло ранее и привело к травмированию 11 человек. Напомним, что «Национальный корпус» был создан на базе запрещенного в России «Азова»