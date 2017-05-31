СМИ сообщили о запрете на въезд в РФ для премьера и спикера парламента Черногории

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Белград, 31 мая. Премьеру Черногории Душко Марковичу, спикеру парламента страны Ивану Брайовичу и черногорскому экс-премьеру Мило Джукановичу якобы запрещен въезд в Россию, сообщили источники в министерстве иностранных дел Черногории местной газете «Победа».

По некоторым данным, черногорским политикам запрещен въезд на территорию России из-за одностороннего присоединения Черногории к антироссийским санкциям. Издание передает, что в санкционный список попали якобы порядка 70 человек, в частности, Маркович, Брайович, Джуканович и депутаты, которые голосовали за вступление страны в НАТО.

Ранее в МИД Черногории заявили, что Россия «сильно вмешалась во внутренние дела» страны и попыталась воспрепятствовать намерению властей вступить в НАТО.