Мусульмане Манчестера отказались заниматься похоронами террориста
Манчестер, 31 мая. Мусульманские организации и мечети Манчестера не хотят заниматься вопросами захоронения смертника Салмана Абеди, который устроил взрыв на концертном стадионе «Манчестер Арена».
Отмечается, что не собираются заниматься этим вопросом и местные советы и похоронные организации.
Как отмечает издание Daily Mail, манчестерские власти наотрез отказываются от того, чтобы тело смертника было захоронено в черте города.
Напомним, 22 мая в холле стадиона «Манчестер Арена» прогремел взрыв, жертвами которого стали, по последним данным, 22 человека. На сегодняшний день более 70 пострадавших остаются в медицинских учреждениях.
Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России).
Ранее стал известно, что сотрудники правоохранительных органов Великобритании отпустили трех человек, задержанных по делу о теракте в Манчестере.
* Организация запрещена на территории РФ.