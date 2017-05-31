Мусульмане Манчестера отказались заниматься похоронами террориста

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Манчестер, 31 мая. Мусульманские организации и мечети Манчестера не хотят заниматься вопросами захоронения смертника Салмана Абеди, который устроил взрыв на концертном стадионе «Манчестер Арена».

Отмечается, что не собираются заниматься этим вопросом и местные советы и похоронные организации.

Как отмечает издание Daily Mail, манчестерские власти наотрез отказываются от того, чтобы тело смертника было захоронено в черте города.

Напомним, 22 мая в холле стадиона «Манчестер Арена» прогремел взрыв, жертвами которого стали, по последним данным, 22 человека. На сегодняшний день более 70 пострадавших остаются в медицинских учреждениях.

Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России).

Ранее стал известно, что сотрудники правоохранительных органов Великобритании отпустили трех человек, задержанных по делу о теракте в Манчестере.

Manchester mosques REFUSE to bury suicide bomber Salman Abedi's body https://t.co/hs64xYikuM — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 31, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.