Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Мусульмане Манчестера отказались заниматься похоронами террориста

Мусульмане Манчестера отказались заниматься похоронами террориста

13:16  31 Мая 2017
57

Мусульманские организации не собираются хоронить манчестерского террориста

Манчестер, 31 мая. Мусульманские организации и мечети Манчестера не хотят заниматься вопросами захоронения смертника Салмана Абеди, который устроил взрыв на концертном стадионе «Манчестер Арена».

Отмечается, что не собираются заниматься этим вопросом и местные советы и похоронные организации. 

Как отмечает издание Daily Mail, манчестерские власти наотрез отказываются от того, чтобы тело смертника было захоронено в черте города.

Мусульманские организации не собираются хоронить манчестерского террориста

Напомним, 22 мая в холле стадиона «Манчестер Арена» прогремел взрыв, жертвами которого стали, по последним данным, 22 человека. На сегодняшний день более 70 пострадавших остаются в медицинских учреждениях. 

Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России). 

Ранее стал известно, что сотрудники правоохранительных органов Великобритании отпустили трех человек, задержанных по делу о теракте в Манчестере. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#взрыв #теракт #манчестер
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть