Дейр эз-Зор: ИГИЛ несет потери под артогнем САА на юго-западе города

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Дейр эз_зор, 31 мая. Артиллерийские подразделения САА ведут огонь по позициям игиловцев на юго-западных окраинах осажденного города.

Военные источники сообщают, что по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) ведется активный обстрел из ствольной и реактивной артиллерии. Поддержку наземным войскам оказывают ВВС Сирии.

Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе городского кладбища и базы 137-го армейского полка. Во время одного из последних боев было уничтожено 11 террористов. Ранее сообщалось, что подкрепление, продукты и боеприпасы защитники осажденного Дейр эз-Зора получают воздушным путем при помощи ВКС РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.