Строители соединят два моста через Керченский пролив в районе фарватера

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Симферополь, 31 мая. Два моста через Керченский пролив будут соединены в районе фарватерной части, сообщили представители инфоцентра «Крымский мост».

Как объяснили в «Крымском мосту», проект включает в себя две фарватерные опоры — ближе к Тамани и ближе к Керчи.

«Это единственный участок, где конструктив обоих мостов объединен ростверками (перемычками. — Прим. ФАН), — отметили в инфоцентре. — По остальной трассе автодорожный и железнодорожный мосты идут раздельно».

Отмечается, что длина моста, который соединит Крым и Краснодарский край, составит 19 километров.

Ранее в мае судостроители вывели на воду четыре понтона для монтажа арок Керченского вода.