Вучич принес присягу президента Сербии

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Белград, 31 мая. Избранный 2 апреля президент Сербии Александр Вучич принес присягу перед парламентом республики и, таким образом, официально вступил в должность президента страны.

Вучич произнес торжественную клятву перед Скупщиной — сербским парламентом. Вучич поклялся все свои силы посвятить «сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как ее составную часть». Также он пообещал соблюдать права и свободы человека, уважать и защищать Конституцию и закон, сохранять мир и благосостояние всех сербов.