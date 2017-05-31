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Политика
Вучич принес присягу президента Сербии

Вучич принес присягу президента Сербии

13:44  31 Мая 2017
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Вучич принес присягу президента Сербии

Белград, 31 мая. Избранный 2 апреля президент Сербии Александр Вучич принес присягу перед парламентом республики и, таким образом, официально вступил в должность президента страны. 

Вучич произнес торжественную клятву перед Скупщиной — сербским парламентом. Вучич поклялся все свои силы посвятить «сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как ее составную часть». Также он пообещал соблюдать права и свободы человека, уважать и защищать Конституцию и закон, сохранять мир и благосостояние всех сербов. 

#сербия #вучич
Владимир Багров
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