«Талибан» прокомментировал теракт в Кабуле

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Кабул, 31 мая. Афганские талибы сделали официальное заявление в связи с сегодняшним кровавым терактом в одном из районов Кабула. Информацию об этом распространило афганское агентство Khaama Press.

Официальный представитель запрещенного в РФ исламского движения «Талибан» Забиуллах Муджахид объявил, что «Талибан» «не играл никакой роли» в террористическом нападении в столице Афганистана. Ни один из талибов, утверждает представитель группировки, не участвовал в нападении, поскольку им «не разрешается совершать нападения там, где для них нет целей». Муджахид объявил, что «Талибан» резко осуждает теракт в стенах города.

Напомним, как ранее заявили представители афганских властей, в результате теракта погибло 80 человек и более 350 получили ранения. Представители Франции подтвердили, что взрывом повреждено посольство Франции в Афганистане.