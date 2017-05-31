Захарова: Новые обвинения Польши по смоленской катастрофе некорректны и надуманны

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Москва, 31 мая. Спикер МИД России Мария Захарова считает некорректными обвинения Польши в адрес российских специалистов, занимавшихся расследованием авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году.

Она подчеркнула, что видела «эти сообщения на грани спекуляций относительно преступных ошибок при опознании останков якобы по вине российской стороны», напомнив, что крушение самолета стало для России настоящим потрясением, а к расследованию были привлечены лучшие специалисты, которым пришлось работать в экстремальных условиях. «Вы все помните степень открытости, которую проявила в этом вопросе Москва», — особо отметила Захарова.

Кроме того, дипломат указала, что останки жертв смоленской трагедии находились в России считанные дни, а их идентификацией занимались чиновники из Польши и родственники погибших. «Сама передача тел проходила с соблюдением всех правил и их формальностей, к последующим процедурам, которые осуществлялись уже на территории Польши, российские компетентные органы не имели никакого отношения», — сообщила она.

Именно поэтому, в МИД РФ, по ее словам, считают абсолютно надуманными и некорректными обвинения в адрес российский специалистов, «которые в трудную минуту честно выполнили свой профессиональный долг».