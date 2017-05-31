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Россия
Совфед одобрил отмену открепительных удостоверений на выборах в России

Совфед одобрил отмену открепительных удостоверений на выборах в России

12:49  31 Мая 2017
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Совфед одобрил отмену открепительных удостоверений на выборах в России

Москва, 31 мая. Совет Федерации поддержал сегодня пакет законопроектов, которые предусматривают отмену открепительных удостоверений для голосования на президентских выборах 2018 года.

Законопроект об отмене открепительных удостоверений был внесен на рассмотрение Госдумы 24 мая сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. Теперь россияне, которые находятся в другом городе в день голосования, могут подать в избирком заявление о включении их в число голосующих по месту нахождения. ЦИК РФ установил порядок подачи соответствующего заявления. Также изменена сама дата президентских выборов 2018 года, она перенесена на 18 марта в связи с праздничными мероприятиями.

Ирина Селезнева
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