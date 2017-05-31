«Машу и Медведя» в Эстонии назвали частью гибридной войны России

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Таллин, 31 мая. Популярный российский мультсериал «Маша и Медведь» является частью гибридной войны России, в рамках которой Москвы пытается сформировать свой положительный образ среди детей. Такое мнение высказал в среду преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги.

Он признался, что смотрел «Машу и Медведя» не одну сотню раз и пришел к выводу, что создатели детского мультфильма пытаются изобразить Россию безопасным и приятным местом.

«Послание России принимается без фильтров. Россия — чудесная страна, где живут Маша и Медведь. Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии», — пояснил Хыбемяги.

Больше всего эстонского преподавателя смутила 12-я серия мультфильма, где Маша охраняет огород от кролика, который пытается украсть морковку. Хыбемяги полагает, что под зайцем имеется в виду Европа, а под огородом — Россия, цитируют Дни.ру финское издание Helsingin Sanomat.