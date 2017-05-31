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Политика
Высланные российские дипломаты покидают Эстонию

Высланные российские дипломаты покидают Эстонию

12:58  31 Мая 2017
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Высланные российские дипломаты покидают Эстонию

Таллин, 31 мая. Генеральный консул в Нарве Дмитрий Казеннов в течение сегодняшнего дня покинет Эстонию. Еще один российский дипломат  — Андрей Сургаев  — уехал из страны накануне. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Таллине Дениса Мосюкова.

О предписании покинуть страну российским дипломатам сообщили в МИД Эстонии. При этом, причины высылки озвучены не были.

Реакция российского внешнеполитического ведомства была вполне предсказуемой и последовательной: в министерстве иностранных дел РФ назвали произошедшее очередным недружественным шагом, не имеющим оснований, и пообещали не оставить его без ответа.

#казеннов #сургаев #мосюков
Алексей Громов
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