Высланные российские дипломаты покидают Эстонию

В Избранное

Скопировать

Таллин, 31 мая. Генеральный консул в Нарве Дмитрий Казеннов в течение сегодняшнего дня покинет Эстонию. Еще один российский дипломат — Андрей Сургаев — уехал из страны накануне. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Таллине Дениса Мосюкова.

О предписании покинуть страну российским дипломатам сообщили в МИД Эстонии. При этом, причины высылки озвучены не были.

Реакция российского внешнеполитического ведомства была вполне предсказуемой и последовательной: в министерстве иностранных дел РФ назвали произошедшее очередным недружественным шагом, не имеющим оснований, и пообещали не оставить его без ответа.