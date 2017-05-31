Новости США: скандал из-за полуночной Twitter-опечатки Трампа, муляж ракеты для Ким Чен Ына

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Новости США, 31 мая. Оскорбительные трактовки загадочного ночного твита Трампа с опечаткой; Пентагон устроил спектакль с перехватом муляжа баллистической ракеты над Тихим океаном; Роберт Де Ниро назвал ситуацию в США «тупой комедией»; «отрубленная голова» Трампа взбудоражила соцсети.

Полночный твит Трампа со странной опечаткой

Полночный твит Дональда Трампа — Despite the constant negative press covfefe (Несмотря на постоянный негативный пресс-кофе) — вызвал много вопросов и негатива. Пользователи пытаются понять, что же имел в виду президент под словом covfefe. Urban Dictionary предлагает два вариант объяснения этому слову: 1. Когда хочешь написать слово coverage (освещение в прессе), но у тебя слишком маленькие руки, чтобы дотянуться до всех букв на клавиатуре 2. Что-то, что говорит человек, когда он является умственно неполноценным, неважно является ли он лидером свободного мира, или нет, пишет Washington Post.

Назло коварному Чен Ыну

Пентагон сообщил об успешном испытании системы противоракетной обороны (ПВО) по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) над Тихим океаном. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на главу агентства по ПВО вице-адмирала Джима Сиринга.

«Наша система ПВО имеет жизненно важное значение для обороны США, и это тестирование продемонстрировало нашу способность сдержать любую реальную угрозу», — отметил Сиринг.

Ракета-перехватчик была запущена в 22.30 мск вторника из подземного бункера на авиабазе Ванденберг в Калифорнии, она вылетела за пределы земной атмосферы, где перехватила учебную боеголовку МБР, запущенную в сторону континентальной части США. Испытание было проведено спустя двое суток после очередного пуска баллистической ракеты в КНДР, что США, Южная Корея и Япония сочли сознательной эскалацией режимом Ким Чен Ына напряженности вокруг Корейского полуострова.

Впрочем, по мнению части военных аналитиков, американские испытания — это просто спектакль для непосвященных, поскольку ракету, которую надо было перехватить, заранее «подогнали» в нужное место.

Кроме того, по мнению некоторых политиков, истерика вокруг северокорейской ядерной программы нагнетается в США сознательно, чтобы прикрыть размещение в Южной Корее систем ПРО, которые будут нацелены не столько на территорию КНДР, сколько на Китай и Россию.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило об успешном запуске баллистической ракеты Scud. В ответ на это Южная Корея заявила очередной протест, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал, что Япония совместно с США примут «конкретные меры». Россия на официальном уровне также осуждает запуски ракет с территории КНДР, при этом Москва подчеркивает, что безопасности РФ эти пуски не угрожают.

Роберт Де Ниро назвал ситуацию в США «тупой комедией»

Знаменитый американский актер Роберт Де Ниро воспользовался терминами из мира киноиндустрии, выступая перед выпускниками Брауновского университета, сообщает The Time.

«Страна сошла с ума. Говоря по-киношному, когда вы начинали учиться, происходящее в нашей стране была вдохновляющей духоподъемной драмой, а к вашему выпуску ситуация в США напоминает трагически тупую комедию», — заявил Де Ниро, призвав выпускников университета работать над тем, чтобы остановить безумие и стараться изменить мир к лучшему.

Ранее Роберт Де Ниро неоднократно критиковал политику президента США Дональда Трампа.

Голова профессора Трампа

CNN пересмотрит контракт с Кэти Гриффин после ее скандальной фотосессии, в ходе которой она позирует с искусственной окровавленной головой с лицом Трампа.

«Мы находим то, что она сделала, отвратительным и оскорбительным, — говорится в заявлении CNN. — И мы рады, что она извинилась и удалила эти фотографии».

Ранее американский фотограф Тайлер Шилдс опубликовал фотосессию и видео, на которых известная американская комедийная ведущая Кэти Гриффин позирует с муляжом отрубленной головы, лицо которой напоминает президента США Дональда Трампа. Пользователи соцсетей осудили Гриффиy за столь сомнительную шутку, а сама актриса пошутила, что после этой публикации ей придется спасаться от тюрьмы, сбежав в Мексику.

«Связи» с Россией

Расследование связи команды Трампа с Россией теперь сфокусировало внимание на Майкле Коэне — личном адвокате Дональда Трампа. Однако Коэн не спешит предоставлять ФБР запрашиваемые ими данные. Адвокат, объявленный ФБР как еще одна важная фигура в расследовании якобы имевшихся связей команды Трампа с Россией, согласился дать показания по делу, только если ему будет выдана повестка в суд, сообщает ABCnews.

Также появилась информация, что конгресс США запросил информацию у экс-советника Трампа по связям с РФ Бориса Эпштейна, который родился в Москве и в десятилетнем возрасте был увезен родителями в США.

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США направил Эпштейну о предоставлении информации в рамках расследования о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Уточняется, что от Эпштейна просят предоставить информацию добровольно.

Позвони мне, позвони

Президент Дональд Трамп передавал номер своего личного мобильного телефона мировым лидерам и призывал их звонить ему напрямую, нарушая дипломатический протокол, что вызвало озабоченность служб безопасности США, сообщает Washington Post.

Война памятников

Возле скульптуры бесстрашной девочки, установленной на Уолл-стрит в Нью-Йорке, появилась еще одна фигура. Там была установлена скульптура, изображающая собаку породы мопс, которая мочится на статую бесстрашной девочки. Автор скульптуры собаки счел, что памятник, установленный девочке, якобы выражает неуважение к создателю скульптуры быка, которая появилась там раннее. Таким образом, установив статую мопса, справляющего нужду на девочку, художник пытался приуменьшить значимость статуи бесстрашной девочки, сообщает Yahoo.com.

C игрушечным пистолетом на полицию

Во вторник вечером в аэропорту Орландо был задержан мужчина, который угрожал сотрудникам полиции, как позже выяснилось, игрушечным пистолетом, крича при этом: «Застрелите меня!» Как сообщает Orlando Sentinel, в ходе инцидента никто не пострадал.