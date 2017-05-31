Власти Москвы анонсировали переселение жителей хрущевок в 20-этажки

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в жилых кварталах, построенных по программе реновации в столице, возможно появление новых высотных доминант.

«В среднем, думаю, мы уложимся в 10–12 этажей, но возможны и отдельные здания до 20 этажей», — отметил он.

Хуснуллин добавил, что особенности застройки новых кварталов будут зависеть от конкретных условий расположения участков.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реализация программы реновации жилья в столице займет не меньше 15 лет.