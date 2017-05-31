Гидрометцентр предупредил о надвигающемся на Москву урагане

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Москва, 31 мая. Метеорологические службы снова предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о надвигающейся непогоде. Об этом сегодня сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на четверг в Москве и Московской области ожидается «крайне сложная ситуация».

Он также отметил, что холодный фронт надвигается на московский регион. По прогнозам синоптиков, ожидается обострение фронтального раздела. Жителей столичного региона ожидают ливни, гроза и сильный ветер силой до 24 метров в секунду.

«На протяжении ближайшего часа будем проводить дополнительные специальные расчеты, вечером еще может появиться дополнительная информация», — рассказал Вильфанд.

Напомним, в московском регионе 29 мая в результате урагана погибли, по последним данным, 16 человек.