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Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся на Москву урагане

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся на Москву урагане

12:52  31 Мая 2017
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Гидрометцентр предупредил о надвигающемся на Москву урагане

Москва, 31 мая. Метеорологические службы снова предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о надвигающейся непогоде. Об этом сегодня сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

По его словам, в ночь на четверг в Москве и Московской области ожидается «крайне сложная ситуация». 

Он также отметил, что холодный фронт надвигается на московский регион. По прогнозам синоптиков, ожидается обострение фронтального раздела. Жителей столичного региона ожидают ливни, гроза и сильный ветер силой до 24 метров в секунду.

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся на Москву урагане

«На протяжении ближайшего часа будем проводить дополнительные специальные расчеты, вечером еще может появиться дополнительная информация», — рассказал Вильфанд.

Напомним, в московском регионе 29 мая в результате урагана погибли, по последним данным, 16 человек.  

#погода #москва #синоптики #ветер #непогода #ливень
Дана Балан
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