От ареста к национализации: «Газпром» сообщил об аресте принадлежащих компании акций на Украине‍

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Киев арестовал принадлежащие «Газпрому» акции украинской компании «Газтранзит». Таким образом Украина пытается взыскать с российской компании долги в рамках антимонопольного дела.

Правление «Газпрома» получило постановление об аресте принадлежащих ему 40% акций «Газтранзита» еще 12 мая. В постановлении также сообщается об открытии против «Газпрома» исполнительного производства на сумму 394,6 миллиарда рублей. Сумма обязательств входит в общую сумму кредиторской задолженности, начисленных обязательств и резервов предстоящих расходов и платежей, которые на 31 марта 2017 года составляли 921,4 миллиарда рублей. При этом инвестиции «Газпрома» в «Газтранзит» составляли 232 миллиона рублей.

В общем и целом, считает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, эти акции «Газпрома» уже можно считать не просто арестованными, но конфискованными. Национализированными.

«Сейчас все в этой истории настолько политизированно, что ни юридические нормы, ни соображения экономической целесообразности не работают. Минюст попробует эти акции конфисковать, потом окажется, что такой шаг противоречит нормам международного права, и «Газпром» с Украиной снова будут судиться. То, что они будут судиться в международных судах, — это факт. То, что никакого окончательного решения от этого суда не последует, — тоже, к сожалению, факт», — заявил экономист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Разумеется, ни одна компания не будет рада тому, что ее собственность за рубежом арестовывают без какого-либо реального права оспорить данное решение в местных судах. Потому «Газпром» попытается вернуть себе свои акции «Газтранзита» через международные инстанции. Тем не менее все подобные суды уже вполне ясно показали, что не желают влезать в «газовую ссору» российской компании и украинского правительства. В случае «Газтранзита», как и во всех других, они будут медлить и тянуть время. Если какое-то решение все же будет вынесено после долгих лет судебных баталий и препирательств, то вряд ли оно будет способно устроить хотя бы одну из сторон тяжбы.

«Сейчас подобные ходы для Украины — уже не столько реальная попытка взыскать с «Газпрома» долги, сколько попросту антироссийский пиар. Все это идет сплошным потоком, и видно, что люди уже даже не пытаются сделать что-то внятное с юридической точки зрения», — продолжает Охрименко.

Вряд ли последние действия Минюста Украины заставят «Газпром» пойти на уступки в антимонопольном деле. «Сейчас время взаимных обвинений. Скорее всего, «Газпром» просто попытается выдвинуть Украине какие-то встречные претензии. В общем-то, мне кажется, что ни у одной стороны здесь нет четкой стратегии. По-другому и быть не может. Украинская сторона что-то арестовывает и в чем-то обвиняет, «Газпром» делает то же самое — но ни одна сторона в реальности ничего уже сделать не может. Чем вся эта антимонопольная тяжба закончится в итоге — и закончится ли она вообще, — не знают ни «Газпром», ни украинская власть», — поясняет президент Украинского аналитического центра.

На данном этапе данный эпизод уже вряд ли способен будет возыметь какие-то экономические последствия. По сути, этот арест никак не скажется ни на транзите российского газа через Украину, ни на поставках газа в Незалежную. В общем-то, в случае Украины тут и не стоит ничему удивляться. Все же киевская власть не просто так вещает со всех трибун о том, что российский газ Украине больше не нужен. Это действительно так. Украинская промышленность практически полностью остановилась, значит, страна может обойтись и без российских газовых поставок. Сложись ситуация иначе, вряд ли бы Минюст Украины решился на подобный шаг.

«Сейчас наша экономика довольно сильно «остывает». Что я имею в виду? Мы на Украине наблюдаем печальную тенденцию уменьшения спроса на газ в связи с остановкой промышленности. Украина потребляет все меньше газа. В принципе, она может обойтись даже без того газа, который правительство покупает в Польше», — подводит итог Александр Охрименко.

Напомним, что Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал «Газпрому» штраф «за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009–2015 годов» в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). «Газпром» оспорил данное решение на том основании, что не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу».