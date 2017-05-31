Мальчик погиб, спускаясь с крыши в Тамбовской области

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Тамбов, 31 мая. Причины гибели ребенка выясняют следователи в Рассказовском районе Тамбовской области. 11-летний мальчик получил тяжелые травмы, спускаясь с крыши, врачи не смогли его спасти. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, ребенок спускался с крыши хозпостройки на территории одной из районных школ. В какой-то момент он сорвался и рухнул на землю. После падения мальчика сразу же доставили в местную больницу. Однако через несколько часов подросток умер.

Сейчас следователем опрошены очевидцы трагедии, устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.