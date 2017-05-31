Сирия: Новая житница, или Как экспорт овощей и фруктов в РФ станет примером для других стран

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Несмотря на продолжающиеся в Сирии боевые действия, экономика страны не стоит на месте. Так, заключен прямой контракт на поставку овощей и фруктов в Россию. По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, этот договор поможет обеспечить работой малый и средний бизнес Сирийской Арабской Республики.

О схеме прямых поставок в России овощей и фруктов из Сирии пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что компания «Адыг-Юрак» заключила годовой контракт с продуктовой сетью «Магнит». Отмечается, что до конца лета предприниматели намерены импортировать в Россию до шести тысяч тонн продукции. В будущем году импорт может составить 80–90 тысяч тонн.

По словам Никиты Данюка, это очередное свидетельство того, что Россия не только сохранила государственность Сирии, но и очень активно способствует восстановлению некогда богатого и перспективного государства. В данном случае, отмечает эксперт, действительно, этот контракт, благодаря которому сирийские овощи могут поступать на российский рынок, является прямым следствием доброй воли России в отношении сирийского государства и той определенной ответственности, которую РФ несет за Сирию.

«Не секрет, что, в принципе, Сирия сохранилась, как государство, и не пало под ударами террористических группировок и так называемых оппозиционных сил, только благодаря своевременному вмешательству нашего государства. Но при этом инфраструктура сирийской республики полностью разрушена, основные статьи экспорта Сирии сейчас составляет именно, скажем так, овощная и плодоовощная продукция», — сообщил Данюк.

Это связано с тем, отмечает эксперт, что до сих пор правительственные войска не могут контролировать нефтеносные территории Сирии, на которых находится большое количество месторождений углеводородов. В данном случае, благодаря такому шагу, Россия помогает Сирии восстанавливаться и развивать свой экспортный потенциал в сфере торговли плодоовощной продукцией.

При этом, если мы посмотрим опять же на потенциал Сирии, подчеркивает Данюк, то при устранении террористической угрозы, при устранении угрозы распада государства, Россия может действительно очень помочь Сирии в экономическом плане. У Сирии есть большие запасы не только энергетических ресурсов и углеводородов, но и редкоземельных металлов. При этом Сирия это очень удобная страна с точки зрения географического положения: через нее проходят множество потенциальных путей транспортировки углеводородов и других товаров к Средиземному морю, обращает внимание эксперт. Все это говорит о том, что Сирия может стать новым развивающимся государством.

«Очень отрадно, что мы помогает развивать им, в том числе, и мелкий и средний бизнес, потому что в данном случае вот этот символический шаг, он в каком-то смысле, я больше чем уверен, может обеспечить рабочими местами большое количество человек. При этом Сирия может наращивать свой экспортный потенциал в данной сфере не только в России, но и в странах СНГ, потому что Россия, будучи одним из центров евразийской интеграции, в рамках российского экономического сообщества будет, в общем-то, наглядным примером того, что с Сирией можно сотрудничать, нужно сотрудничать, и это может принести взаимную выгоду», — подытожил Никита Данюк.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ФАН экономист, кандидат экономических наук Александр Дудчак, кроме военной и политической помощи, Сирия нуждается в помощи экономической.

«Она может быть не только в виде безвозмездных поставок продовольствия, одежды, предметов первой необходимости и прочего, но и в развитии экономических связей», — сообщил эксперт.

По мнению экономиста, здесь важен момент обеспечения финансовой стабильности.

«И развитие торгово-экономических связей позволит сирийцам иметь источник стабильных валютных поступлений и быть поводом для оптимизма сирийским гражданам. Все-таки война не вечна, и уже сейчас пора думать о восстановлении и послевоенном развитии этого государства», — подчеркнул Александр Дудчак.

Ранее сообщалось, что САР испытывает большую потребность в гуманитарной помощи, которая превышает возможности всех международных организаций, работающих в данном регионе.