Авиаудары сирийских ВВС в Восточной Хаме готовят плацдарм для наступления армии Асада на ИГ

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Тегеран, 31 мая. Бомбардировщики ВКС РФ и ВВС Сирии совершили ряд боевых вылетов к позициям «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) в Восточной Хаме.

Сирийские истребители совершили несколько боевых полетов над ИГ в деревне Акаш и в сельской местности города Аль-Саламия, убив и ранив ряд террористов и уничтожив их оборудование. ВКС РФ уничтожили несколько позиций ИГИЛ и ликвидировали всех террористов на них.

По данным военных источников, в Восточной Хаме были совершены десятки вылетов в преддверии крупномасштабной операции наземных войск в регионе, сообщает Newinform.

* Организация запрещена на территории РФ.