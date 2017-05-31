Паводок смыл мост под Тюменью, отрезав от помощи 200 человек

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Тюмень, 31 мая. В Тюменской области продолжается сильный весенний паводок. Разлив водной стихии смыл часть одного из мостов, соединяющих берега реки Ишим, отрезав поселок Кош-Карагай, в котором проживают более 200 человек.

«На реке Ишим произошло разрушение пролета автомобильного моста между деревнями Кош-Карагай и Марково. Кош-Карагай оказался отрезан от прямого автомобильного сообщения. Там находятся 99 домов. Проживают более 220 человек, в том числе 30 детей», — сообщили представители главного управления МЧС РФ по Тюмени.

В настоящее время спасатели уже организовали круглосуточно действующую переправу. Собеседник РИА Новости подчеркнул, что МЧС наладило в поселке все необходимые службы, а также медицинское и продовольственное обеспечение.

Между тем, в самом Ишиме остаются подтопленными более 1,7 тысяч садовых участков.