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Происшествия
Паводок смыл мост под Тюменью, отрезав от помощи 200 человек

Паводок смыл мост под Тюменью, отрезав от помощи 200 человек

12:52  31 Мая 2017
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Паводок смыл мост под Тюменью, отрезав от помощи 200 человек

Тюмень, 31 мая. В Тюменской области продолжается сильный весенний паводок. Разлив водной стихии смыл часть одного из мостов, соединяющих берега реки Ишим, отрезав поселок Кош-Карагай, в котором проживают более 200 человек.

«На реке Ишим произошло разрушение пролета автомобильного моста между деревнями Кош-Карагай и Марково. Кош-Карагай оказался отрезан от прямого автомобильного сообщения. Там находятся 99 домов. Проживают более 220 человек, в том числе 30 детей», — сообщили представители главного управления МЧС РФ по Тюмени.

Паводок смыл мост под Тюменью, отрезав от помощи 200 человек

В настоящее время спасатели уже организовали круглосуточно действующую переправу. Собеседник РИА Новости подчеркнул, что МЧС наладило в поселке все необходимые службы, а также медицинское и продовольственное обеспечение.

Между тем, в самом Ишиме остаются подтопленными более 1,7 тысяч садовых участков.

Валентин Меликов
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