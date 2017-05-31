Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

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Париж, 31 мая. Боевики «Исламского государства»* (ИГ*) взяли на себя ответственность за взрыв, прогремевший в одном из районов Кабула. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

Взрывное устройство сработало недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. По последним данным, жертвами террористического акта стали более 90 человек, более 300 ранены.

Ранее сообщалось, что частично было разрушено здание представительства радио и телевидения Ирана и государственного информационного агентства ИРНА.

At least 80 dead, 350 wounded in Kabul blast https://t.co/I7kS2W6WA7 pic.twitter.com/yOnMfDL6n8 — Reuters TV (@ReutersTV) May 31, 2017

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.