Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле
Париж, 31 мая. Боевики «Исламского государства»* (ИГ*) взяли на себя ответственность за взрыв, прогремевший в одном из районов Кабула. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.
Взрывное устройство сработало недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. По последним данным, жертвами террористического акта стали более 90 человек, более 300 ранены.
Ранее сообщалось, что частично было разрушено здание представительства радио и телевидения Ирана и государственного информационного агентства ИРНА.
«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
* Организация запрещена на территории РФ.