Перевернувший грузовик с мусором заблокировал движение на КАД в Петербурге

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Санкт-Петербург, 31 мая. На съезде с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в Петербурге перевернулся грузовик с мусором и заблокировал движение по магистрали, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Инцидент произошел около 10–11 часов утра. Грузовик с мусором, съезжая с КАД на Московское шоссе, перевернулся. Предполагается, что его водитель не справился с управлением.

«В результате машина перевернулась, мусор рассыпался на проезжую часть», — цитирует источник «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

ЧП вызвало затор в движении транспорта. Другим автомобилям пришлось разворачиваться и искать альтернативные маршруты.

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