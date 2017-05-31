Захарова объяснила, почему Киев не декоммунизировал «Родину-мать»

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ украинских властей от декоммунизации монумента «Родина-мать» в Киеве. Ранее в министерстве культуры страны сообщили, что на монумент закон, запрещающий использование коммунистической символики, не распространяется, потому что скульптура была создана до его вступления в силу.

По словам Захаровой, то, чем занимается сейчас украинский истеблишмент является не чем иным, как демонтажем общей истории. «Киевский режим не первый и не последний кто пытается реформировать страну за счет националистических манипуляций. Но очевидно, что эта зараза распространяется не на всю Украину», — подчеркнула она.

При этом дипломат заметила, что речь не идет о смене риторики киевского режима: «потому что больше за ним ничего не стоит».

