Полуночный твит Трампа вызвал бурю эмоций в Сети

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Вашингтон, 31 мая. Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter недописанное сообщение, в котором появившаяся опечатка заставила пользователей ломать головы над смыслом поста.

Загадочное сообщение в аккаунте Twitter, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, появилось около 7 утра. «Несмотря на постоянное негативное давление... covfefe….», — говорится в сообщении. Отметим, что запись ретвитнули свыше сотни тысяч раз, она набрала около 160 тысяч лайков. Известно, что слово «covfefe» не переводится ни с одного языка мира.