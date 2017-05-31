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Полуночный твит Трампа вызвал бурю эмоций в Сети

Полуночный твит Трампа вызвал бурю эмоций в Сети

13:11  31 Мая 2017
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Трамп и «covfefe»: над посланием президента США ломает головы весь Интернет

Вашингтон, 31 мая. Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter недописанное сообщение, в котором появившаяся опечатка заставила пользователей ломать головы над смыслом поста.

Загадочное сообщение в аккаунте Twitter, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, появилось около 7 утра. «Несмотря на постоянное негативное давление...  covfefe….», — говорится в сообщении. Отметим, что запись ретвитнули свыше сотни тысяч раз, она набрала около 160 тысяч лайков. Известно, что слово «covfefe» не переводится ни с одного языка мира. 

 

Ирина Селезнева
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