Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР почти 130 боеприпасов

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Луганск, 31 мая. Украинские военные выпустили почти 130 боеприпасов по территории Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки. По словам официального представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, противник открывал огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Как отметил подполковник, под обстрел попали подразделения Народной милиции в районе населенных пунктов Новокиевка, Фрунзе и Сокольники.

«Всего по территории Республики было выпущено 128 мин, гранат и снарядов», — передает Луганский информационный центр слова Марочко.

Напомним, ранее стало известно, что украинские силовики за прошедшие сутки 65 раз нарушили режим тишины, о чем также сообщили в оборонном ведомстве Донецкой народной республики.