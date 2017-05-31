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Спорт
Составлен топ самых дорогих футбольных клубов мира

Составлен топ самых дорогих футбольных клубов мира

12:55  31 Мая 2017
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Составлен топ самых дорогих футбольных клубов мира

Манчестер, 31 мая. Самым дорогим футбольным клубом по версии аудиторской компании KPMG стал английский «Манчестер Юнайтед». 

Компания оценила стоимость футбольного клуба в 3,186 млрд евро. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» обошел испанский «Реал», с которым в прошлом году они делили первое место с результатом в 3,057 млрд евро. На третьем месте оказалась «Барселона» (2,8 млрд евро). 

На четвертой позиции рейтинга разместилась «Бавария», стоимость которой эксперты оценивают в 2,5 млрд евро, пятое место осталось за «Манчестер Сити» (2,04 млрд евро), далее следуют «Арсенал», который оценили в 2,02 млрд евро, «Челси» с результатом 1,7 млрд евро, «Ливерпуль» (1,4 млрд евро) и т.д. Самый скромный клуб — «Марсель», его стоимость оценивается в 196 млн евро, сообщает «Телеканал 360»

Всего в рейтинге представлены 32 футбольного клуба, российских нет. 

#манчестер юнайтед
Алексей Громов
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