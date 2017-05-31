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Россия
Украинская «Воля» оставила Крым без «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Яндекса»

Украинская «Воля» оставила Крым без «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Яндекса»

13:45  31 Мая 2017
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По воле "Воли": украинский провайдер оставил крымчан без доступа к российским сайтам 

Симферополь, 31 мая. Тысячи жителей Крыма не могут загрузить на своих компьютерах страницы некоторых российских сайтов. Доступ к ним заблокирован украинским провайдером «Воля», который продолжает оказывать свои услуги на территории республики.

Крымчане не могут посетить социальную сеть «ВКонтакте», а также сервисы «Яндекса» и Mail.ru. Проблемы за заходом в российские Интернет-ресурсы возникли, в частности, в Севастополе, пишет «Свободная пресса».

По воле "Воли": украинский провайдер оставил крымчан без доступа к российским сайтам 

Добавим, что «Воля» является одной из самых крупных компаний на Украине, работающих на рынке высокоскоростного доступа в Интернет. 

Алексей Громов
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