В США появился новый фигурант в деле о «вмешательстве РФ в выборы»: что это значит?

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В деле о якобы вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в Соединенных Штатах может появиться новый фигурант: специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США вызвал на допрос бывшего советника американского президента Дональда Трампа. Об этом передает телеканал ABC News. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о набирающем обороты внутриполитическом кризисе в Штатах.

Запрос о предоставлении информации Эпштейн, как и многие другие «фигуранты», получил в предварительном порядке. Об этом заявил один из адвокатов бывшего советника Трампа.

В свою очередь юрист американского президента Майкл Коэн получил вызов от двух комитетов. Он отметил, что запрос был отклонен, поскольку формулировка вопросов, которые в нем содержались, абсолютно неясная.

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Аналогичные запросы ранее поступали советникам Трампа Майклу Флинну, Картеру Пейджу, Полу Манафорту и Роджеру Стоуну.

Отметим, что Борис Эпштейн вырос в Москве, позднее учился в Джорджтаунском университете, где встретился с сыном Дональда Трампа Эриком. В ходе предвыборной кампании 2016 года работал в команде Трампа.

Сразу после победы на выборах Эпштейн стал старшим советником переходного правительства. Перед инаугурацией он был назначен директором по связям с общественностью. В марте текущего года он работал в пресс-службе Белого дома, но вскоре был уволен. Заметим, что никаких причин его ухода не было названо.

В настоящий момент американский Конгресс ведет несколько расследований по делу о якобы вмешательстве Российской Федерации в ход президентских выборов в 2016 года.

В свою очередь Москва уже неоднократно опровергала заявления, что РФ якобы пыталась вмешаться в предвыборную гонку в Штатах. По мнению Дональда Трампа, истерику о «связях» с Москвой раздувает проигравшая Демократическая партия.

Как пояснил ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, эпопея с предполагаемыми «агентами Кремля» в окружении Трампа продолжается и, очевидно, не стихнет до следующих выборов. Пока никаких реальных доказательств работы этих людей на Москву и, что важнее, наличия в их контактах с Россией чего-то недопустимого, что могло бы сказаться на американской политике, широкой публике предоставлено не было. Есть только домыслы и интерпретации СМИ, которые, пересыпая из пустого в порожнее, изобретают все новые и новые «опасные связи» тех или иных нынешних и бывших сотрудников американского президента с Москвой. Но именно здесь кроется опасность для Трампа.

Безусловные знания и воображаемые доказательства. Колонка Олега Денежки

«Америка, как и другие развитые страны, включая Россию, живет в медиацентричном пространстве. В этом пространстве действует закон: если этого не было в СМИ, этого в принципе не было. Но этот закон имеет и обратную трактовку: если это есть в СМИ, это есть и в реальности. Здесь подойдет и русская пословица: дыма без огня не бывает. Иными словами, если изо дня в день и из месяца в месяц в медийном мейнстриме в разном контексте и под разными «соусами» всерьез обсуждается вероятность того, что Дональд Трамп — русский агент, то это имеет существенное влияние на избирателей. Даже стойкие «трамписты» начинают сомневаться. Причем кто-то — в возможности доверять телевизору («фальшивые новости»), а кто-то — президенту, о котором этот телевизор вещает», — рассказал Станислав Бышок.

Более того, отметил эксперт, от медиа зависимы и члены Республиканской партии, от которой и избирался нынешний президент. Задача-минимум для каждого зависимого от электората политика — переизбраться на следующий срок. А для этого нужно не только и не столько усердно работать, но еще и сделать так, чтобы ты по возможности в положительном свете показывался в СМИ, которые смотрят твои избиратели. И здесь, учитывая не утихающие нападки на Трампа, у его однопартийцев, желающих переизбраться, возникает серьезная моральная дилемма: либо продолжить поддерживать атакуемого со всех сторон президента, либо — отойти в сторону и солидаризироваться с атакующими. По известной ремарке: вовремя предать — это не предать, а предвидеть.