Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Путин снял запрет на наем турецких рабочих

Путин снял запрет на наем турецких рабочих

12:25  31 Мая 2017  /обновлено: 12:44  31 Мая 2017
113

Путин снял запрет на наем турецких рабочих

Москва, 31 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин снял ограничения для турецких компаний по работе на территории России и запрет на найм в РФ на работу граждан Турции. Соответствующее решение закреплено подписанным российским лидером указом «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», о чем сообщает в среду пресс-служба Кремля.

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года… изменения: подпункты «б» и «в» пункта 1 признать утратившими силу», — говорится в тексте указа.

В начале мая глава российского государства провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которых стороны договорились  о «комплексном решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле».

#путин
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть