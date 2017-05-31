Путин снял запрет на наем турецких рабочих

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Москва, 31 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин снял ограничения для турецких компаний по работе на территории России и запрет на найм в РФ на работу граждан Турции. Соответствующее решение закреплено подписанным российским лидером указом «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», о чем сообщает в среду пресс-служба Кремля.

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года… изменения: подпункты «б» и «в» пункта 1 признать утратившими силу», — говорится в тексте указа.

В начале мая глава российского государства провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которых стороны договорились о «комплексном решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле».