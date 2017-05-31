Кустурица покажет в Москве фильм о Марадоне

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Москва, 31 мая. Сербский режиссер Эмир Кустурица встретится с жителями столицы в кинотеатре «Космос», где представит свой документальный фильм «Марадона».

Картина посвящена жизни и деятельности известного футболиста Диего Армандо Марадоны. Старт мероприятия в 19.30. Фильм состоит из семи частей. Каждая из них повествует о борьбе спортсмена с наркозависимостью и его дружбе с Уго Чавесом, а также Фиделем Кастро. Зрители также познакомятся с политическими взглядами Марадоны.

Показ фильма абсолютно бесплатный, передает «Вечерняя Москва».