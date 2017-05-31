Путин расширил список категорий турецких граждан, имеющих право на въезд в РФ по безвизу

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Москва, 31 мая. Москва, 31 мая. Глава российского государства Владимир Путин поручил дипломатическому ведомству РФ направить Турции уведомление о частичном возобновлении соглашения об условиях взаимных поездок граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Внешнеполитическому ведомству России в установленном порядке направить Анкаре уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством России и правительством Турции об условиях взаимных поездок российских и турецких граждан от 12 мая 2010 года, говорится в тексте документа.

Кроме того, российский глава расширил список категорий граждан Турции, которые будут иметь право въезжать на территорию России по безвизовому режиму.