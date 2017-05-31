Москвичи пожаловались в полицию на разлагающийся труп соседа в туалете

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Москва, 31 мая. Мужчина умер в собственном туалете в Москве. Соседка по подъезду пожаловалась в полицию на неприятный запах из соседней квартиры, сообщили в правоохранительных органах столицы.

По последней информации, 53-летний москвич умер в собственном туалете от острой сердечной недостаточности. Спустя несколько дней соседей стал раздражать неприятный запах, который исходил из-под дверей его квартиры.

Прибывшая на место полиция обнаружила тело погибшего. Труп направили в морг, передает «Подмосковье 360».

Ранее сотрудники кофейни в Москве поймали в туалете насильника. Злоумышленник напал на женщину в туалете заведения.