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Общество
Собянин рассказал о сроках программы реновации Москвы

Собянин рассказал о сроках программы реновации Москвы

12:18  31 Мая 2017
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Собянин рассказал о сроках программы реновации Москвы

Москва, 31 мая. Реализация программы реновации жилья в Москве займет не меньше 15 лет. Такое заявление сделал в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Программа большая, потребуется минимум 15 лет на ее реализацию», — пояснил он.

По словам градоначальника, программа специально была создана таким образом, чтобы выйти из нее было гораздо легче, чем попасть. На сегодняшний день в голосовании по программе реновации приняли участие около 44% москвичей, 89,5% из которых поддерживают снос пятиэтаэжек советской застройки. Впрочем мэр признал, что есть дома, которые активно сопротивляются программе.

#собянин
Геннадий Плющев
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