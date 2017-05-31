Собянин рассказал о сроках программы реновации Москвы
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Москва, 31 мая. Реализация программы реновации жилья в Москве займет не меньше 15 лет. Такое заявление сделал в среду мэр столицы Сергей Собянин.
«Программа большая, потребуется минимум 15 лет на ее реализацию», — пояснил он.
По словам градоначальника, программа специально была создана таким образом, чтобы выйти из нее было гораздо легче, чем попасть. На сегодняшний день в голосовании по программе реновации приняли участие около 44% москвичей, 89,5% из которых поддерживают снос пятиэтаэжек советской застройки. Впрочем мэр признал, что есть дома, которые активно сопротивляются программе.
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