Власти Москвы объяснили, что будет с ценами на жилье после реновации

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Москва, 31 мая. Задуманная в правительстве Москвы масштабная программа сноса и реновации жилищного фонда будет проведена без привлечения сторонних инвесторов. Об этом заявил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, отметив, что предыдущий опыт расселения жилья показал, что инвесторы не проявляют большого внимания к таким проектам.

«Мы сегодня никаких переговоров о том, что застройщики будут участвовать в программе реновации, не ведем», — объявил в беседе с РИА Новости заместитель московского градоначальника.

Хуснуллин уверен, что программа реновации не ударит по ценам на недвижимость и ситуация с их ростом или снижением будет прогнозируема.

«Цены на недвижимость не рухнут, им рушиться некуда. Они, скорее всего, не будут расти. Мы в сценарии, который закладываем для себя по развитию реновации, цена на недвижимость будет в год расти на уровне инфляции, 2–3–4% по секторам, в целом тренд по цене будет примерно такой же и не будет сильно колебаться», — передает РИАМО слова заммэра.

Напомним, в программу голосования для выбора жилья под реновацию вошли около 4,5 тысяч московских пятиэтажек.