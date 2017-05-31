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Экономика
Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции

Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции

12:13  31 Мая 2017  /обновлено: 12:32  31 Мая 2017
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Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции

Москва, 31 мая. Президент РФ Владимир Путин отменил ряд экономических санкций , введенных ранее против Турции, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. 

Указ об отмене ряда экономических мер в отношении Турции уже подписан главой государства. Изменения внесли в принятый 28 ноября 2015 года указ «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Напомним, эмбарго на поставки ряда турецких продуктов Россия ввела с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в провинции Латакия в Сирии. Позднее часть ограничений была снята.  

В начале мая Путин провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны договорились  о «комплексном решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле». 22 мая в Стамбуле было подписано совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

 

#путин
Алексей Громов
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