Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции

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Москва, 31 мая. Президент РФ Владимир Путин отменил ряд экономических санкций , введенных ранее против Турции, сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

Указ об отмене ряда экономических мер в отношении Турции уже подписан главой государства. Изменения внесли в принятый 28 ноября 2015 года указ «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Напомним, эмбарго на поставки ряда турецких продуктов Россия ввела с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в провинции Латакия в Сирии. Позднее часть ограничений была снята.

В начале мая Путин провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны договорились о «комплексном решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле». 22 мая в Стамбуле было подписано совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.