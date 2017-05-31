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Общество
Партнер НАСА рассказал о присутствии на Земле инопланетян

Партнер НАСА рассказал о присутствии на Земле инопланетян

12:19  31 Мая 2017
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Партнер НАСА рассказал о присутствии на Земле инопланетян

Вашингтон, 31 мая. Основатель компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу заявил, что на Земле живут представители иных космических цивилизаций.

«Я абсолютно в этом уверен», — заявил он в интервью Ларе Логан во время ток-шоу «60 минут» на телеканале CBS.

Бигелоу признался, что потратил на поиски инопланетян миллионы долларов. Оказывается, для того, чтобы найти пришельцам, людям совсем не надо отправляться в открытый космос. По словам эксперта, большинство гуманоидов проживает «прямо под носом у людей».

Партнер НАСА рассказал о присутствии на Земле инопланетян

Предприниматель отдельно подчеркнул, что его совсем не волнует мнение тех, кто посчитает данное высказывание абсурдным, а его самого — сумасшедшим.

#инопланетяне
Алексей Громов
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