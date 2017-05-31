Дамаск: сирийский полицейский освобожден после двух лет в плену у боевиков
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Дамаск, 31 мая. Власти Дамаска сообщили об освобождении полицейского Марка Батеша в районе Барзех.
Сотрудник сирийской полиции попал в плен боевиков два года назад. Все это время он содержался в тюрьме, обустроенной в одном из домов в пригороде сирийской столицы.
Его освобождение стало возможным после полной зачистки от боевиков районов Барзех и Аль-Кабун. Эти кварталы долгое время удерживались джихадистами. Правительственные войска, ведущие успешную операцию против боевиков, предложили террористам покинуть пригороды Дамаска. Все исламисты были эвакуированы из районов Барзех и Аль-Кабун в провинцию Идлиб.
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