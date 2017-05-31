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Общество
Полиция нашла ответственных за смерть москвички во время пластической операции

Полиция нашла ответственных за смерть москвички во время пластической операции

12:16  31 Мая 2017
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Полиция нашла виновных в смерти москвички во время пластической операции

Москва, 31 мая. Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции на груди. 

Как стало известно ФАН, 17 апреля 30-летняя женщина скончалась на операционном столе в одной из московских клиник. У нее остановилось сердце во время проведения маммопластики.

Полиция заподозрила в действиях врачей нарушения соответствующие статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности». В результате проведенного расследования полиция раскрыла уголовное дело и установила лиц, которые могут понести ответственность за совершение этого преступления.

#москва
Тимур Румянцев
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