Полиция нашла ответственных за смерть москвички во время пластической операции

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Москва, 31 мая. Пациентка московской клиники умерла во время пластической операции на груди.

Как стало известно ФАН, 17 апреля 30-летняя женщина скончалась на операционном столе в одной из московских клиник. У нее остановилось сердце во время проведения маммопластики.

Полиция заподозрила в действиях врачей нарушения соответствующие статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности». В результате проведенного расследования полиция раскрыла уголовное дело и установила лиц, которые могут понести ответственность за совершение этого преступления.