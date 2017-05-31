Киев озвучил «лучшее» решение по спору с «Газпромом»

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Киев, 31 мая. Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала о лучшем для Киева решении Стокгольмского арбитража по делу «Нафтогаза» и «Газпрома».

«Лучшим решением для нас будет решение о снятии бремени, связанного с тем долгом «бери или плати», — заявила министр в эфире украинского телеканала.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметов исков являются контракты на поставку российского газа и на транзит через Украину от 2009 года. Главная претензия российской компании приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери и плати». Согласно данному соглашению, «Нафтогаз» обязан ежегодно оплачивать минимум «голубого топлива». Общая сумма претензий «Газпрома» составляет 37 млрд долларов.

Отметим, что решение по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» будет обнародовано 31 мая. Об этом заявила официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца.