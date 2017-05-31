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Украина
Депутат Рады раскрыл план захвата ДНР и ЛНР за пять дней

Депутат Рады раскрыл план захвата ДНР и ЛНР за пять дней

13:23  31 Мая 2017
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Депутат Рады Тымчук уверен в способность ВСУ за пять дней разгромить ДНР и ЛНР

Киев, 31 мая. Украинская армия способна за в течение 5–6 дней разгромить ополченцев Донбасса и выйти к границам РФ. Уверенность в этом выразил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук в интервью местным СМИ. 

«Ополченцы цепляются, создают целые районы обороны как раз из-за того, что очень сильно боятся, что ВСУ проведут такую операцию и на протяжении, думаю, 5–6 дней выйдут на границу Российской Федерации», — заявил народный избранник. 

Депутат Рады Тымчук уверен в способность ВСУ за пять дней разгромить ДНР и ЛНР

При этом, сказал он, это не самый «оптимистичный» сценарий, все может случиться гораздо быстрее, ведь до российских рубежей не так далеко. Тымчук добавил, что на стороне ВСУ как численное, так и техническое превосходство, и то, что такая операция до сих пор не была проведена, является лишь вопросом политической воли со стороны Киева. 

#тымчук
Алексей Громов
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