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Москва, 31 мая. Официальный представитель дипломатического ведомства Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста о своем детстве, отметила, что оно было прекрасным.

Российский дипломат вспомнила, что у нее было очень интересное детство, которое она измеряет не категориями какого-то определенного политического строя.

«Я думаю, что в своем детстве дети всегда судят по той семье и тому окружению, в котором они растут», — заявила представитель МИД России.

Ранее Захарова сообщила, что российская сторона тщательным образом следит за ситуацией на филиппинском острове Минданао, где разворачиваются вооруженные столкновения против боевиков террористических группировок «Мауте» и «Абу Сайяф», связанных с «Исламским государством»* (деятельность запрещена в России по решению ВС).

* Организация запрещена на территории РФ.