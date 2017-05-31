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Политика
Захарова попросила Кадырова помочь финскому журналисту с поисками геев в Чечне

Захарова попросила Кадырова помочь финскому журналисту с поисками геев в Чечне

16:01  31 Мая 2017
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Захарова попросила Кадырова помочь финскому журналисту с поисками геев в Чечне

Москва, 31 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала финскому журналисту, спросившему про ситуацию с гомосексуалистами в Чечне, самому отправиться в республику и посмотреть, как обстоят дела. Захарова обратилась к Кадырову с просьбой помочь организовать для журналиста ознакомительную поездку. 

Финский журналист Эркка Микконен (Erkka Mikkonen) на брифинге поднял тему якобы притеснений геев в Чечне, заявив, что это «любимая тема» Москвы. 

«Наша любимая тема? Нет, это ваша любимая тема», — возмутилась Захарова. 

Журналист попросил Захарову прокомментировать заявления о том, что в Чечне нет геев, а также как эта ситуация влияет на отношения РФ с США и ЕС, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что это вопрос не по адресу — не к представителю министерства иностранных дел. Тем не менее, она нашла способ помочь финскому журналисту. 

«Уважаемый господин Кадыров! У нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения, Эркка Микконен, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствия… Не могли бы вы организовать непосредственно этому журналисту ознакомительную поездку в Чеченскую Республику, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы?» — обратилась Захарова к главе республики.

После этого представитель МИД отметила, что со своей стороны сделала все, что от нее зависело. 

 

#захарова #чечня
Алексей Громов
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