Захарова попросила Кадырова помочь финскому журналисту с поисками геев в Чечне
Москва, 31 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала финскому журналисту, спросившему про ситуацию с гомосексуалистами в Чечне, самому отправиться в республику и посмотреть, как обстоят дела. Захарова обратилась к Кадырову с просьбой помочь организовать для журналиста ознакомительную поездку.
Финский журналист Эркка Микконен (Erkka Mikkonen) на брифинге поднял тему якобы притеснений геев в Чечне, заявив, что это «любимая тема» Москвы.
«Наша любимая тема? Нет, это ваша любимая тема», — возмутилась Захарова.
Журналист попросил Захарову прокомментировать заявления о том, что в Чечне нет геев, а также как эта ситуация влияет на отношения РФ с США и ЕС, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Захарова отметила, что это вопрос не по адресу — не к представителю министерства иностранных дел. Тем не менее, она нашла способ помочь финскому журналисту.
«Уважаемый господин Кадыров! У нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения, Эркка Микконен, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствия… Не могли бы вы организовать непосредственно этому журналисту ознакомительную поездку в Чеченскую Республику, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы?» — обратилась Захарова к главе республики.
После этого представитель МИД отметила, что со своей стороны сделала все, что от нее зависело.
Kysyin MIDin Zaharovalta homojen tilanteesta Tšetšeniassa. Hän kieltäytyi vastaamasta ja pyysi Kadyrovia järjestämään minulle matkan sinne. pic.twitter.com/cI8fnd0ozL— Erkka Mikkonen (@Erkanomia) May 31, 2017