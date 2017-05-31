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Ученые нашли доказательство смены магнитных полюсов Земли

Ученые нашли доказательство смены магнитных полюсов Земли

14:35  31 Мая 2017
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Ученые нашли доказательство смены магнитных полюсов Земли

Токио, 31 мая. Японские ученые обнаружили геологический слой, который подтверждает, что сотни тысяч лет назад магнитные полюса Земли занимали противоположное нынешнему положение.

Ученые исследовали геологический слой, который был обнаружен в префектуре Тиба вдоль реки Ерогава. Анализ его проб позволил специалистам предположить, что 770 тысяч лет назад магнитные полюса Земли занимали противоположное существующему положение. Однако позже они поменялись, передает «Политэксперт».

Ученые нашли доказательство смены магнитных полюсов Земли

Ранее ученые признались, что современные технологии не смогут спасти Землю от столкновения с астероидом. По их словам, каждый девятый метеорит несет в себе угрозу для человечества.

Катерина Тимошенская
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